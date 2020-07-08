Майбутнє укрупнення і скорочення районів Харківщини може обернутися серйозним соціальним невдоволенням з боку жителів регіону
Першими на сполох забили мешканці Крсноградского району, які не згодні з поділом області на чотири райони, передає «Город Х».
Люди вимагають у Києва прислухатися до думки громадян на місцях і залишити сім районів замість чотирьох, в тому числі і Красноградський район.
З цією метою в районі навіть організували збір підписів, які потім передадуть у Верховну Раду.
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За інформацією видання, депутати Красноградської районної ради 6 липня на позачерговій сесії ухвалили звернення до президента, парламенту та уряду з вимогою затвердити модель адміністративно-територіального поділу регіону на 7 районів, яку підтримали громади, а не запропоновану експертами Центру реформ при Мінрегіоні, затверджену парламентським Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 1 липня 2020 року.
Крім того, на сайті президента України з'явилася петиція з проханням вплинути на рішення згаданого вище Комітету ВРУ і не допустити руйнування потужної громади шляхом необґрунтованого розподілу Харківської області на чотири райони.
«Якщо у Харківській області буде сформовано чотири укрупнених райони, між ними утворюється величезний дисбаланс з населенням. Харківський район буде включати більше 2 мільйонів жителів, решта три райони разом - менше мільйона. Крім того, найбільший район буде сягати від кордонів з Росією до кордону з Полтавською областю», – йдеться у петиції.
Голова ХОДА Олексій Кучер, який раніше не був проти поділу області на чотири райони, раптово змінив позицію і заявив, що підтримує сім районів.
«Такий поділ є збалансованим. Він відповідає критеріям Кабінету Міністрів України», – написав чиновник у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, Харківську область суттєво "перекроять".
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