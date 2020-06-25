Батон з незвичайним інгрідієнтом від Салтівського хлібозаводу попався любителю харківської продукції
Купивши батон та розрізавши його вдома, покупець виявив в ньому недопалок. Відповідним фото поділилися в телеграм-каналі Perepichka News.
«Якщо ви їли хліб, але раптово вийшли на перекур, не хвилюйтеся, це просто біодобавка від Салтівського хлібозаводу. Хліб та сіль по-харківськи», – йдеться у підписі до світлини.
Раніше ми писали про те, що харків'янка показала в мережі, чим для неї обернувся похід за продуктами, зокрема за хлібом.
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На записі вона дістає зі шматка хліба запечений в буханці поліетиленовий пакет.
Обережно, ненормативна лексика!
«Ніколи не знаєш, що ти знайдеш, б**дь, усередині», – каже дівчина, дістаючи «інгредієнт».
Ми також розповідали про те, що в місті Лубни на Полтавщині розгорівся скандал через жахливе ставлення до хліба. В мережі опублікували фото, зроблені біля одного з мережевих супермаркетів, на яких хліб під відкритим небом без поліетиленової захисту. Поряд з піддонами з хлібом височіли гори сміття і коробок.
Також видання писало про те, як у Харкові в ящику з хлібом, привезеному в супермаркет, виявили живу мишу.
На відео, опублікованому в мережі, видно, як працівники вивантажують з білого пластикового ящика хлібобулочні вироби, і в цей момент камера вихоплює гризуна, котрий снує між батонами.
Єдина втіха в ситуації – це те, що кожен батон щільно запакований у поліетиленову плівку.
Нагадаємо, величезний гризун тероризує супермаркет у Києві.
Як повідомляла Politeka, популярний супермаркет нагодував покупницю тарганами.
Також Politeka писала, як харків'янам розвозять м'ясо.