Батон з незвичайним інгрідієнтом від Салтівського хлібозаводу попався любителю харківської продукції

Купивши батон та розрізавши його вдома, покупець виявив в ньому недопалок. Відповідним фото поділилися в телеграм-каналі Perepichka News.

«Якщо ви їли хліб, але раптово вийшли на перекур, не хвилюйтеся, це просто біодобавка від Салтівського хлібозаводу. Хліб та сіль по-харківськи», – йдеться у підписі до світлини.

Раніше ми писали про те, що харків'янка показала в мережі, чим для неї обернувся похід за продуктами, зокрема за хлібом.

На записі вона дістає зі шматка хліба запечений в буханці поліетиленовий пакет.

Обережно, ненормативна лексика!

Никогда не знаешь, что найдешь в хлебе из Кулиничей 🥖 Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 26. Januar 2020

«Ніколи не знаєш, що ти знайдеш, б**дь, усередині», – каже дівчина, дістаючи «інгредієнт».

Ми також розповідали про те, що в місті Лубни на Полтавщині розгорівся скандал через жахливе ставлення до хліба. В мережі опублікували фото, зроблені біля одного з мережевих супермаркетів, на яких хліб під відкритим небом без поліетиленової захисту. Поряд з піддонами з хлібом височіли гори сміття і коробок.

Також видання писало про те, як у Харкові в ящику з хлібом, привезеному в супермаркет, виявили живу мишу.

На відео, опублікованому в мережі, видно, як працівники вивантажують з білого пластикового ящика хлібобулочні вироби, і в цей момент камера вихоплює гризуна, котрий снує між батонами.

Хлебушек с мышами в &уёвом Классе на Салтовском 248. Хлебушек с мышами в &уёвом Классе на Салтовском 248. Снимал на ах&евшего от увиденного Серёгу. Полное видео в нашем Телеграм канале, много мата (ссылка в комментах). Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Samstag, 8. Februar 2020

Єдина втіха в ситуації – це те, що кожен батон щільно запакований у поліетиленову плівку.

Нагадаємо, величезний гризун тероризує супермаркет у Києві.

Як повідомляла Politeka, популярний супермаркет нагодував покупницю тарганами.

Також Politeka писала, як харків'янам розвозять м'ясо.