Батон с необычным ингридиентом от Салтовского хлебокомбината попался любителю харьковской продукции
Купив батон и разрезав его дома, покупатель обнаружил в нем окурок. Соответствующим фото поделились в телеграмм-канале Perepichka News.
«Если вы кушали хлеб, но внезапно вышли на перекур, не волнуйтесь, это просто биодобавка от Салтовского хлебозавода. Хлеб да соль по-харьковски», – говорится в подписи к снимку.
Ранее мы писали о том, что харьковчанка показала в сети, чем для нее обернулся поход за продуктами, в частности за хлебом.
Горячая экс-Nikita расставила ноги до неприличия, Волочкова позавидует: «Кайф!»
Горячая звезда фильмов "Квартал 95" полностью разделась и показала развлечения: "Богиня цветов"
Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП: "Пожизненно..."
Прорыв дамбы, нокаут курса валют и новая беда для украинцев – главное за ночь
На записи она достает из куска хлеба запеченный в буханке полиэтиленовый пакет.
Осторожно: ненормативная лексика!
«Никогда не знаешь, что ты найдешь, б**дь, внутри», – говорит девушка, доставая «ингридиент».
Мы также рассказывали о том, что в городе Лубны на Полтавщине разгорелся скандал из-за вопиющего обращения с хлебом. В сети опубликовали фото, сделанные возле одного из сетевых супермаркетов, на которых хлеб под открытым небом без полиэтиленовой защиты. Рядом с поддонами с хлебом высились горы мусора и коробок.
Также издание писало о том, как в Харькове в ящике с хлебом, привезенным в супермаркет, обнаружили живую мышь.
На видео, опубликованном в сети, видно, как работники выгружают из белого пластикового ящика хлебобулочные изделия, и в этот момент камера выхватывает грызуна, который шныряет между батонами.
Единственное утешение в ситуации – это то, что каждый батон плотно запакован в полиэтиленовую пленку.
Напомним, огромный грызун терроризирует супермаркет в Киеве.
Как сообщала Politeka, популярный супермаркет накормил покупательницу тараканами.
Также Politeka писала, как харьковчанам развозят мясо.