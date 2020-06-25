Батон с необычным ингридиентом от Салтовского хлебокомбината попался любителю харьковской продукции

Купив батон и разрезав его дома, покупатель обнаружил в нем окурок. Соответствующим фото поделились в телеграмм-канале Perepichka News.

«Если вы кушали хлеб, но внезапно вышли на перекур, не волнуйтесь, это просто биодобавка от Салтовского хлебозавода. Хлеб да соль по-харьковски», – говорится в подписи к снимку.

Ранее мы писали о том, что харьковчанка показала в сети, чем для нее обернулся поход за продуктами, в частности за хлебом.

На записи она достает из куска хлеба запеченный в буханке полиэтиленовый пакет.

Осторожно: ненормативная лексика!

Никогда не знаешь, что найдешь в хлебе из Кулиничей 🥖 Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 26. Januar 2020

«Никогда не знаешь, что ты найдешь, б**дь, внутри», – говорит девушка, доставая «ингридиент».

Мы также рассказывали о том, что в городе Лубны на Полтавщине разгорелся скандал из-за вопиющего обращения с хлебом. В сети опубликовали фото, сделанные возле одного из сетевых супермаркетов, на которых хлеб под открытым небом без полиэтиленовой защиты. Рядом с поддонами с хлебом высились горы мусора и коробок.

Также издание писало о том, как в Харькове в ящике с хлебом, привезенным в супермаркет, обнаружили живую мышь.

На видео, опубликованном в сети, видно, как работники выгружают из белого пластикового ящика хлебобулочные изделия, и в этот момент камера выхватывает грызуна, который шныряет между батонами.

Хлебушек с мышами в &уёвом Классе на Салтовском 248. Хлебушек с мышами в &уёвом Классе на Салтовском 248. Снимал на ах&евшего от увиденного Серёгу. Полное видео в нашем Телеграм канале, много мата (ссылка в комментах). Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Samstag, 8. Februar 2020

Единственное утешение в ситуации – это то, что каждый батон плотно запакован в полиэтиленовую пленку.

Напомним, огромный грызун терроризирует супермаркет в Киеве.

Как сообщала Politeka, популярный супермаркет накормил покупательницу тараканами.

Также Politeka писала, как харьковчанам развозят мясо.