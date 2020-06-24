У Харкові прогнозують неврожай яблук і вишень у цьому році

Про це повідомив старший викладач кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету Юрій Бенгус на своїй сторінці в Фейсбук.

Так, він нагадав, що зима була теплою, а весна ранньою, і коли цвіли плодові дерева (вишні, сливи, яблуні), то бджоли не літали, і нікому було запилювати квіти.

"Це один з недоліків нашого захоплення бджолами. Ми розмножуємо тільки одного запилювачів - медоносну бджолу (Apis mellifera). А варто паралельно розмножувати джмелів, осмій, інших комах. Тоді запилення буде проходити більш надійно. Наприклад, джмелі витримують більш прохолодну погоду. Розведення джмелів, роющих бджіл, осмій, інших запилювачів принесе всім нам збільшення урожаїв і збільшення біологічного різноманіття - основу стійкого існування екосистем", - написав Юрій Бенгус.

Раніше ми писали, що ціни на продукти в Харкові в травні виросли в середньому на 1,6%.

Про це повідомляє "Місто Х" з посиланням на обласне управління статистики.

Найбільше в магазинах і на ринках подорожчали фрукти та курячі яйця. Так, вартість фруктів зросла на 18,6%, а яєць – на 13%. Таким чином, в магазинах за кілограм яблук просили 29,61 грн., а десяток яєць обходився покупцям у 22,86 грн.

Серед іншого подорожчали мед, борошно, соняшникова олія, літр якого в середньому коштував 34,14 грн, рис (23,17 грн/кг), безалкогольні напої. Зросла ціна і на овочі, зокрема на капусту і картоплю. Зростання склало від одного до чотирьох відсотків: за кілограм картоплі продавці просили 15,09 грн., капусти - 6,82 грн

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