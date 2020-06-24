В Харькове прогнозируют неурожай яблок и вишен в этом году

Об этом сообщил старший преподаватель кафедры ботаники Харьковского национального педагогического университета Юрий Бенгус на своей странице в Фейсбук.

Так, он напомнил, что зима была теплой, а весна ранней, и когда цвели плодовые деревья (вишни, сливы, яблони), то пчелы не летали, и некому было опылять цветы.

"Это один из недостатков нашего восхищения пчелами. Мы размножаем только одного опылителя - пчелу медоносную (Apis mellifera). А стоит параллельно размножать шмелей, осмий, других насекомых. Тогда опыление будет проходить более надежно. Например, шмели выдерживают более прохладную погоду. Разведение шмелей, роющих пчел, осмий, других опылителей принесет всем нам увеличение урожаев и увеличения биологического разнообразия- основу устойчивого существования экосистем", - написал Юрий Бенгус.

Ранее мы писали, что цены на продукты в Харькове в мае выросли в среднем на 1,6%.

Об этом сообщает "Город Х" со ссылкой на областное управление статистики.

Больше всего в магазинах и на рынках подорожали фрукты и куриные яйца. Так, стоимость фруктов выросла на 18,6%, а яиц – на 13%. Таким образом, в магазинах за килограмм яблок просили 29,61 грн, а десяток яиц обходился покупателям в 22,86 грн.

Среди прочего подорожали мед, мука, подсолнечное масло, литр которого в среднем стоил 34,14 грн, рис (23,17 грн/кг), безалкогольные напитки. Увеличилась цена и на овощи, особенно на капусту и картошку. Рост составил от одного до четырех процентов: за килограмм картошки продавцы просили 15,09 грн., капусты - 6,82 грн

Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

Также Politeka писала, что в харьковской больнице врачи ополчились против зараженных людей.