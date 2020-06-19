За час перебування в ув'язненні винуватиця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева виплатила родичам загиблих по 30 гривень

Про це розповіла адвокат потерпілих Лариса Матвєєва, передає «Сегодня».

Як відомо, мажорку засудили до 10 років позбавлення волі, і вона відбуває покарання в Покровському виправному центрі №79.

«Від Зайцевої нещодавно надійшли перші платежі (в якості компенсації, передбаченої законом – прим. ред.). Двом постраждалим надійшли платежі сумами трохи більше 30 грн. Ніхто не вважає, що ув'язнення на 10 років є справедливим покаранням для Зайцевої в цій ситуації. Ніхто не вірить у її каяття і в те, що вона жалкує, що вона буде проводити своє життя в бажанні адекватно вибачитись перед потерпілими», – сказала вона.

Згідно з рішенням суду, Дронов і Зайцева повинні солідарно виплатити 7,9 млн гривень в якості компенсації. Оскільки у дівчини немає ніякого майна, компенсація вираховується із зарплати, яку вона отримує у виправній колонії. Сума ж у кожній з платіжок склала 31,67 грн.

Як відомо, нещодавно у мережі розгорівся скандал через фотографії дівчини, яка засмагала у внутрішньому дворику колонії з книгою в руках.

За словами керівника установи Інни Мицюк, фотографії правдиві, але вони не означають, що ця ув'язнена має якісь привілеї. Знімки були зроблені після обіду в прогулянковому дворику, коли вона присіла відпочити.

«Засудженим, які знаходяться в даному секторі, заборонено користуватися мобільними телефонами, за певним графіком їм дозволено користуватися інтернетом в присутності адміністрації установи. Зайцева працювала, в тому числі і після того, як розпочався карантин. Останнім замовленням були захисні пов'язки. Зауважень до її поведінки немає, поведінка у неї зразкова, це абсолютно непроблемна засуджена. Вона багато читає, їй навіть у посилках надсилають книги. Вона читає запоєм і швидко, за два тижні може прочитати 10 книг», – розповіла Мицюк.

Вона також додала, що Зайцева бере участі у різних культурно-масових заходах.

Нагадаємо, у мережі показали райські умови Зайцевої в колонії.

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