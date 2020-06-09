Дитини немає вже два дні

У Харкові і регіоні продовжують зникати дети

І хоча, на щастя, більшість з них знаходять цілими і неушкодженими, щодня заяви про нових зниклих надходять правоохоронцям.

Так, Харківським ВП ГУНП в Харківській області розшукується безвісти зникла неповнолітня Дмитренко Таїсія Сергіївна, 2007 року народження, повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію правоохоронців у соціальній мережі Фейсбук.

Юна мешканка міста Мерефа 7 червня близько дев'ятої години вечора втекла з дому в невідомому напрямку і досі про те, де вона знаходиться, нічого невідомо.

Прикмети Таїсії: зріст 165 сантиметрів, кругле обличчя, худорлявої статури, волосся світло - русяве, нижче плечей, очі сіро-зелені, широкі брови.

Дівчинка була одягнена в кофту молочного кольору і джинсові шорти, як на фото.

Особливі прикмети: на руках шрами від дерматиту, схильна до фантазування, телефона при собі не має.

Всім, кому щось відомо про місцезнаходження дівчинки, прохання повідомити в Харківський ВП ГУНП в Харківській області за телефонами: 0577483233, 0577487350, (099) 0732499 - чергова частина. (095) 4993194, (099) 0361791 - ювенальна превенція.

Раніше ми повідомляли про те, що в Харкові безслідно пропала 43-річна Валентина Чекман, яка проживає по вулиці С. Грицевця, 16а. Вона пішла з дому в п'ятницю, 5 червня, у вісім годин ранку, і відтоді про неї немає ніяких звісток.

Була одягнена в сіру джинсову курточку, сірі джинси, чорні кросівки з високою білою підошвою, при собі мала невелику сумку чорного кольору.

Якщо комусь щось відомо про зниклу та її місцезнаходження, прохання повідомити за телефонами (068) 379 43 45 або 102, а також будь-яким зручним способом.

Нагадаємо, знайдено тіло української журналістки в Таїланді.

Як писала Politeka, на Харківщині безслідно зникла дівчинка.

Також Politeka писала, що на Харківщині поліцейські кинулися на пошуки злочинця.