Із 27 травня залізничні каси Харкова почали продаж квитків

Продадуть квиток лише при наявності захисної маски на обличчі у покупця, передає «Город Х».

За словами виконуючого обов'язки голови правління АТ «Укрзалізниця» Івана Юрика, всі співробітники, які продають квитки, забезпечені масками, а поруч з касами знаходяться засоби для дезінфекції. Крім того, перед вікнами кас нанесена розмітка для пасажирів лоя дотримання соціальної дистанції.

З 1 червня почнуть свій рух п'ять швидкісних поїздів «Інтерсіті+». Крім того, в перших числах наступного місяця відновлять рух дев'ять нічних поїздів, з яких п'ять курсуватимуть через Харків.

Це потяги №63/64 «Харків-Київ», «Одеса-Харків» (№8/7), «Київ-Костянтинівка» (№125/126), «Харків-Новоолексіївка» (№81/82)» і «Лисичанськ-Київ» ( №20/19).

У вагони пасажирів будуть пускати тільки в масках, а також при посадці у них перевірять температуру.

Раніше ми писали про те, що в Харкові після відновлення руху електричок вартість проїзду зросла на 120%.

Ціна перших п'яти кілометрів шляху тепер складе вісім гривень, за відстань від шести до 10 кілометрів доведеться платити 10 з половиною гривень, а дорога в 300 кілометрів обійдеться у 40 гривень.

Пільгові категорії пасажирів будуть їздити безкоштовно. Для дітей від шести до 14 років квиток коштуватиме 75% від ціни дорослого, а студенти будуть платити за квиток половину його вартості.

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