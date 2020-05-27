С 27 мая железнодорожные кассы Харькова начали продажу билетов
Продадут билет лишь при наличии защитной маски на лице у покупателя, передает «Город Х».
По словам исполняющего обязанности председателя правления АО «Укрзализныця» Ивана Юрика, все сотрудники, которые продают билеты, обеспечены масками, а рядом с кассами находятся средства для дезинфекции. Кроме того, перед окнами касс нанесена разметка для пассажиров для соблюдения социальной дистанции.
С 1 июня начнут свое движение пять скоростных поездов «Интерсити+». Кроме того, в первых числах следующего месяца возобновят движение девять ночных поездов, из которых пять будут курсировать через Харьков.
"Исчезли 20 тысяч": ПриватБанк подловили на подлости с кредитами, появилось объяснение
Бузова показала себя без косметики и в домашней одежде без белья: "Аж больно смотреть..."
Развратная Алина Гросу вывалила дары природы перед камерой: "Не тяжело с такими?"
Валюха из «Сватов» ошарашила новой внешностью, помолодела на 20 лет: «Шикарная»
Это поезда №63/64 «Харьков-Киев», «Одесса-Харьков» (№8/7), «Киев-Константиновка» (№125/126), «Харьков-Новоалексеевка» (№81/82)» и «Лисичанск-Киев» ( №20/19).
В вагоны пассажиров будут пускать только в масках, а также при посадке у них проверят температуру.
Ранее мы писали о том, что в Харькове после возобновления движения электричек стоимость проезда в них выросла на 120%.
Цена первых пяти километров пути теперь составит восемь гривен, за расстояние от шести до 10 километров придется платить 10 с половиной гривен, а дорога в 300 километров обойдется в 40 гривен.
Льготные категории пассажиров будут ездить бесплатно. Для детей от шести до 14 лет билет будет стоить 75% от цены взрослого, а студенты будут платить за билет половину его стоимости.
Напомним, харьковчанам приготовили очередное повышение тарифов.
Как сообщала Politeka, коммунальная катастрофа надвигается на Украину, карантин еще аукнется: отключат воду, вывоз мусора остановят.
Также Politeka писала, что подорожание проезда в метро Харькова обернулось грандиозными убытками.