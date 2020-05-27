Пять ночных поездов будут курсировать через областной центр

С 27 мая железнодорожные кассы Харькова начали продажу билетов

Продадут билет лишь при наличии защитной маски на лице у покупателя, передает «Город Х».

По словам исполняющего обязанности председателя правления АО «Укрзализныця» Ивана Юрика, все сотрудники, которые продают билеты, обеспечены масками, а рядом с кассами находятся средства для дезинфекции. Кроме того, перед окнами касс нанесена разметка для пассажиров для соблюдения социальной дистанции.

С 1 июня начнут свое движение пять скоростных поездов «Интерсити+». Кроме того, в первых числах следующего месяца возобновят движение девять ночных поездов, из которых пять будут курсировать через Харьков.

Это поезда №63/64 «Харьков-Киев», «Одесса-Харьков» (№8/7), «Киев-Константиновка» (№125/126), «Харьков-Новоалексеевка» (№81/82)» и «Лисичанск-Киев» ( №20/19).

В вагоны пассажиров будут пускать только в масках, а также при посадке у них проверят температуру.

Ранее мы писали о том, что в Харькове после возобновления движения электричек стоимость проезда в них выросла на 120%.

Цена первых пяти километров пути теперь составит восемь гривен, за расстояние от шести до 10 километров придется платить 10 с половиной гривен, а дорога в 300 километров обойдется в 40 гривен.

Льготные категории пассажиров будут ездить бесплатно. Для детей от шести до 14 лет билет будет стоить 75% от цены взрослого, а студенты будут платить за билет половину его стоимости.

Напомним, харьковчанам приготовили очередное повышение тарифов.

Как сообщала Politeka, коммунальная катастрофа надвигается на Украину, карантин еще аукнется: отключат воду, вывоз мусора остановят.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в метро Харькова обернулось грандиозными убытками.