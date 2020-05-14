Перед зникненням дівчина два дні була у друзів

У Харкові безслідно зникла 16-річна дівчина

Про зникнення Анастасії Заблодскої повідомили в соцмережах, передає Politeka.net.

У середу, 13 травня, близько восьмої години ранку вона вийшла з квартири друзів по вулиці Дарвіна, 41, у яких перебувала з 11 травня, але додому так і не прийшла.

Пізніше інформацію про зникнення підлітка підтвердили і правоохоронці.

Прикмети дівчини: зріст близько 156 див, худорлявої статури, волосся світло-русяве нижче плечей, очі блакитні.

Була одягнена у чорну шкіряну куртку, чорні джинси, білі кросівки.

Якщо комусь щось відомо про місцезнаходження Анастасії, прохання повідомити в Київський райвідділ поліції за телефонами 102, (057) 700-43-04, (063) 215 46 84 або (050) 281 15 84.

Враховуючи, що останнім часом в регіоні все частіше зникають діти, публікація викликала великий резонанс у мережі.

«І пропадають юні дівчатка. Що відбувається?! Батькам залишається тільки вірити і чекати», «на наше місто напало якесь прокляття. Череда якихось нещасть. Сподіваюся, хоч у цій ситуації все закінчиться успішно і дівчина знайдеться найближчим часом ціла і неушкоджена», «Нинішнє виховання, не лаяти, не підвищувати голос, нічого не забороняти, результат плачевний», «Так що ж це в Харківській області за напасть така!? Жах, що не день - дитина пропала! Не зрозуміле щось відбувається. Почали пропадати підлітки і діти. Який ЖАХ!», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, у Харкові безслідно зникла юна красуня.

Як повідомляла Politeka, юна красуня таємничо пропала, поліція піднята по тривозі: фото зниклої.

Також Politeka писала, що дівчина з дитиною таємничо зникли посеред ночі, рідні благають про допомогу.