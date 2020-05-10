У Харкові полиця розшукує неповнолітню дівчину

Віолетта Єрмілова 2006 року народження пішла з дому о шостій годині вечора 9 травня і досі не повернулася передає Politeka.net з посиланням на інформацією ГУ Нацполіції в Харківській області.

За словами співробітників Індустріального відділу поліції, підліток пішла геть після сварки з матір'ю, і відтоді про її місцезнаходження нічого невідомо.

Прикмети зниклої: на вигляд 13-14 років, висока, повної статури, довге русяве волосся.

Була одягнена в чорні джинси, сірий кардиган, чорні кросівки.

Якщо комусь відома будь-яка інформація про розшукувану, прохання повідомити до Індустріального відділу поліції по телефону: (0572) 93-31-15.

Раніше ми писали про те, що на Одещині безвісти зникла 14-річна Аліна Нєдова, мешканка села Роксолани у Овідіопольському районі. 6 травня поточного року вона пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася. Про зникнення дочки в поліцію повідомили її родичі.

Прикмети Аліни: зріст близько 160 см, худорлява, волосся темно-русяве коротке хвилясте.

Особливі прикмети: на зубах брекети.

Була одягнена: сливова безрукавка, сірий светр з жовтими і зеленими смужками, сині джинси, джинсові кеди.

Поліція переконливо просить усіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження розшукуваної, повідомити в Овідіопольське ВП за телефонами: (050) 412 22 27, (04851) 3 15 90 або або на спецлінію «102».

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