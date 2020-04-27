Пошуки шестирічної Мілени Шевельової на Харківщині закінчилися трагічно
Дівчинку, яку шукали добу, виявили мертвою за вісім кілометрів від села Соснівка Золочівського району, на краю поля, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.
За попередніми даними, причиною смерті дитини стало переохолодження. Більш точний висновок – за судмедекспертами.
Як відомо, дівчинка зникла напередодні близько шестої години вечора. Разом з братом вона пішла гуляти, проте потім брат на велосипеді повернувся, а Мілену так і не дочекалися. Перелякана мама відразу ж кинула клич у соцмережі з проханням про допомогу в пошуках дочки.
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Десятки людей відгукнулися, і для пошуків дівчинки люди приїжджали з Харкова та найближчих населених пунктів.
Через те, що ввечері була сильна злива, яка змила сліди, собаки не змогли відразу унюхати, в яку сторону пішла дитина. Ніч також видалася холодною і дощовою.
До пошуків зниклої залучили водолазів, авіацію, її шукали понад півтисячі людей: волонтери, працівники територіальних відділів поліції, військовослужбовці Нацгвардії України, співробітники ДСНС, курсанти ХНУВС і НАНГУ, представники місцевої влади.
Люди, які стежили за пошуками дитини і брали в них активну участь, навіть звернулися за допомогою до екстрасенсів, проте думки ясновидців не збігалися. Одні казали, що дитина знаходиться недалеко від місця зникнення в будинку з пічним опаленням, інші ж твердили, що її викрали люди на червоній машині.
На жаль, всі прогнози і версії виявилися марними.
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