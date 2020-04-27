Дитину виявили за вісім кілометрів від села

Пошуки шестирічної Мілени Шевельової на Харківщині закінчилися трагічно

Дівчинку, яку шукали добу, виявили мертвою за вісім кілометрів від села Соснівка Золочівського району, на краю поля, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

За попередніми даними, причиною смерті дитини стало переохолодження. Більш точний висновок – за судмедекспертами.

Як відомо, дівчинка зникла напередодні близько шестої години вечора. Разом з братом вона пішла гуляти, проте потім брат на велосипеді повернувся, а Мілену так і не дочекалися. Перелякана мама відразу ж кинула клич у соцмережі з проханням про допомогу в пошуках дочки.

Десятки людей відгукнулися, і для пошуків дівчинки люди приїжджали з Харкова та найближчих населених пунктів.

Через те, що ввечері була сильна злива, яка змила сліди, собаки не змогли відразу унюхати, в яку сторону пішла дитина. Ніч також видалася холодною і дощовою.

До пошуків зниклої залучили водолазів, авіацію, її шукали понад півтисячі людей: волонтери, працівники територіальних відділів поліції, військовослужбовці Нацгвардії України, співробітники ДСНС, курсанти ХНУВС і НАНГУ, представники місцевої влади.

Люди, які стежили за пошуками дитини і брали в них активну участь, навіть звернулися за допомогою до екстрасенсів, проте думки ясновидців не збігалися. Одні казали, що дитина знаходиться недалеко від місця зникнення в будинку з пічним опаленням, інші ж твердили, що її викрали люди на червоній машині.

На жаль, всі прогнози і версії виявилися марними.

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