Епідемія китайського вірусу оголила всі проблеми медицини, на які влада десятиліттями закривала очі, і Харків у цьому плані не став винятком

Розслідувачі Харківського антикорупційного центру проаналізували, хто, що, дей за скільки ремонтував у харківських лікарнях, поліклініках, диспансерах та інших медичних установах міського підпорядкування протягом 2017-2020 років, і прийшли до невтішних висновків, передає Politeka.net.

Результати своєї роботи вони опублікували на сторінці ХАЦ у Фейсбуці.

За три года на ремонт медичних установ Харкова витратили 304,7 млн. гривень, уклавши 687 договорів.

«Тобто на ремонт усіх міських лікарень за кілька років планували витратити суму, рівну половині реконструкції саду ім. Шевченка. При цьому, 678 угоди на 259 млн. грн. уклали за процедурою звіту про укладений договір. Тобто економія чиновників міськради не цікавила. Їх цікавило, щоб підряди отримували одні й ті ж фірми», – йдеться у публікації.

При цьому в реалі на ремонти витратили ще менше: за даними ProZorro, тільки 86,2 млн. з цієї суми вже сплатили підрядникам. Парадокс у тому, що це менше, ніж вартість двох фонтанів з мавпами.

На що ж пішли гроші?

Майже 32 млн. грн витратили на міську дитячу лікарню №5, з яких оплатили роботи на 24,2 мільйона. Майже всі роботи в цій лікарні виконує ТОВ «ХБК-Стройенерго», діяльністю якої зацікавилися правоохоронці.

«Співробітники поліції вважали, що ТОВ «ХБК-Стройенерго» отримало підряди за допомогою змови, завищив вартість робіт, а також вони регулярно надавали в тендерний комітет неправдиву інформацію про наявність працівників», – пояснили в ХАЦ.

На 4 лікарню невідкладної допомоги виділили 17,12 млн. грн, сплативши 9,6 мільйонів. У цій лікарні ремонти виконують ТОВ «Добробудъ», ТОВ «Авега», ТОВ «Будівельна компанія Устар» та ТОВ «БВП Промсоцбуд».

Як і в першому випадку, слідчі зацікавилися якістю роботи ТОВ «Будівельна компанія Устар» і «Добробудъ». У листопаді 2019 року слідчі Шевченківського відділу поліції ГУНП в Харківській області почали розслідування щодо невиконання в повному обсязі приватним підприємством робіт.

На ремонт дитячої поліклініки №23 виділили 13,36 млн грн, ще на 13,14 млн. грн. профінансували міську поліклініку №6.

За іншим медустановам ситуація приблизно схожа.

Висновок, який напрошується після всіх цих цифр, – тільки один:

«Ситуація з харківськими лікарнями показує пріоритети міської влади. Коли витрачені кошти на два фонтани - це більше, ніж витрати на ремонт лікарень за кілька років. Так і живемо».

«Гепі головне грабувати, навіщо йому лікарні? Краще на 100 млн купити гірлянд, з відкатом в 90 млн, оскільки ці гірлянди ні оцінити, ні перевірити неможливо», «Теорія граничної корисності. Пиляй там, де більше вихлоп», «На будиночку діда мороза напиляли, хто ж сперечається? Тільки для плебсу це набагато важливіше. Їм потрібен візуал, а на цьому можна пиляти набагато більше, ніж на лікарнях», «а зараз на черзі - зоопарк, місточок і басейн», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що ховають від харків'ян за відкриттям скандального фонтану.

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