Незважаючи на те, що в Харкові давно не було великих дощів, одна з вулиць міста пішла під воду

Мова йде про вулицю Київську, передає Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережах.

У групі «ХС Харків» опублікували відповідне відео. Щоб подивитися запис, доскрольте сторінку до кінця.

Через прорив труби вулицю залило гарячою водою, по якій змушені їздити водії. В коментарях один з читачів назвав побачену картину «санітарним виварюванням авто».

Зазначимо, що наймасштабніше затоплення вулиці окропом спостерігалося у Харкові в квітні минулого року.

Пабліки у соціальних мережах облетіло фото автомобіля неподалік станції метро «Київська», на даху якого сидять двоє чоловіків і чекають на підмогу. Навколо них пара, а під колесами окріп.

Пізніше визволяти застряглу машину приїхали рятувальники на спецтранспорті.

Як згодом стало відомо, на вулиці Шевченка удень прорвало теплотрасу, яка з'єднує ТЕЦ-5 і Салтівку. Окріп залив прилеглі вулиці, а висота води в деяких місцях досягала 40 сантиметрів.

Раніше ми писали, що прорив магістрального трубопроводу стався 9 квітня минулого року за адресою вулиця Гвардійців-Широнінців, 81. Соцмережі облетіло відео, як через ринок «Океан» тече вода, утворивши справжню річку. Тоді заступник генерального директора – директор комплексу «Харьководоснабжение» КП «Харківводоканал» Владлен Волков попереджав про те, що як тільки систему відключать, почнуть ремонт, а підвезення води обіцяли здійснювати автоцистернами.

На Киевской весенний прилив 🌊 Gepostet von ХС • Харьков am Freitag, 3. April 2020

Нагадаємо, у Харкові водій потрапив у пастку комунальників разом з авто.

Як повідомляла Politeka, Харків йде під воду.

Також Politeka писала, що комунальники влаштували погром в Харкові