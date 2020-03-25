У Харкові вандали помалювали метро, яке пустує

У Харкові невідомі помалювали підземний перехід в метро, пошкодили обшивку стін і магазинів. Крім того, в підземці просто засіли бездомні. Фото з'явилися в місцевому паблике в instagram, повідомляє Politeka.net.

«Метро з них 8*йово змінилося за час карантину», – підписали кадри автори публікації.

Так, на фотоподборке видно, як підземні переходи в метро Харкова «перетворилися»: помальовані графіті стіни, відігнута сталь на вікні кіоску, замальовані рекламні плакати та інше.

Крім того, на фото потрапили бездомні, які зручно розташувалися під стінкою на дистанції один від одного.

В мережі користувачі прокоментували побачене, назвавши своїх сусідів по місту дикунами та іншими схожими словами, а також обурившись на те, як буде виглядати рідне місто після закінчення карантину.

«Дикуни...», «Ну тепер справжній Нью-Йорк», «Ось виродки», «А що ви хотіли, цілком передбачувано», «знаєте віршик: крихітка син до батька прийшов... ось цьому добре і погано вчити треба з пелюшок в сім'ї, тоді і в суспільстві він буде людиною, а не свинею.», «Так Бекетова і до цього був у такому стані.... Цікаво, що люди без певного місця проживання лежать, дотримуючись дистанцію», – відзначили в мережі.

Нагадаємо, що в Харкові поліцейські затримали чоловіка зі зброєю, який загрожував безпеці інших. Інцидент стався на зупинці на вулиці Героїв Праці.

За інформацією очевидців, громадянин спочатку погрожував вистрелити собі в голову з пістолета, а потім наставив його на автомобіль, який проїжджав повз. Свідки того, що відбувається викликали поліцію, і вже незабаром прибули чотири патрульних машини.

Правоохоронці оточили чоловіка, обеззброїли і надягли наручники. Потім з'ясувалося, що пістолет був справжній, але без бойових патронів.

Нагадаємо, неадекват в Києві влаштував шоу у супермаркеті.

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