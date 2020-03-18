Під час карантину у зв'язку з поширенням коронавіруса правоохоронці візьмуться за пенсіонерів, людей з інвалідністю та малозабезпечених

Вони будуть обходити місця проживання цих категорій населення, щоб дізнатися, чи потрібна їм допомога і соціальний патронаж.

Про це повідомляє KHARKIV Today з посиланням на слова в. о. начальника Департаменту патрульної поліції Нацполиции України Олександра Фацевича під час селекторної наради з керівниками структурних і територіальних підрозділів.

На обходи відправлять співробітників підрозділів превенції, зокрема дільничних і представників секторів реагування патрульної поліції. За словами Фацевича, такі заходи будуть вживатися «виключно в цілях індивідуального захисту».

Як така ініціатива буде реалізовуватися в Харкові, місцеві правоохоронці поки що не знають. Інспектор сектору прес-служби Управління патрульної поліції Харківської області Ангеліна Дісська повідомила, що поки що вони не отримували ніяких вказівок з цього приводу, але не виключає, що вони можуть вчинити пізніше.

Раніше ми розповідали про те, що політолог Юрій Романенко запропонував спосіб, як захистити пенсіонерів від зараження коронавірусом. Він висловив припущення, що магазинах непогано було б виділити час, в який там купували б продукти лише старші люди. Таким способом вдалося б ізолювати їх від носіїв інфекції і врятувати їх життя.

Ми також повідомляли про те, що зупинка метро в Харкові спровокувала транспортний колапс. Жителі міста, щоб потрапити на роботу, шикувалися у величезні черги і штурмували маршрутки і трамваї.

Нагадаємо, Кернес вляпався у скандал на термінових зборах міськради.

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