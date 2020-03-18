Таким екс-нардепа ще не бачили!

Екс-нардеп Михайло Добкін наважився кардинально змінити стиль

Результат походу в перукарню він показав на своїй сторінці в Instagram, чим невимовно здивував численних підписників, передає Pоliteka.

На фото колишній парламентарій постав абсолютно лисим, але з бородою.

«Звикайте, друзі», – підписав він знімок.

Пізніше він поділився ще одним знімком, на якому тримає домашнього улюбленця, котрий «ніяк не звикне» до нового образу господаря.

Користувачі чимало здивувалися такій зміні іміджу. Одні впевнені, що лисина додала віку Добкіну, інші ж наголошують, що йому, записному байкеру, дуже до лиця зміни.

«А по-моєму, без бороди і з волоссям було краще... Виглядав молодше і свіжіше, й іскорка в очах була!)», «Хочеться дати ляща», «Нічого собі👏 мені здається, що більше на Тайсона Ф'юрі схожий», «О арабський шейх)))», «Старить лисина конкретно», – пишуть у коментарях.

Раніше ми писали, що Михайло Добкін побував на Кіпрі, де з однодумцями розсікав мальовничимм дорогами острова, а відповідними фотографіями і відео він ділиться на своїй сторінці в Instagram.

На одному зі знімків Добкін позує в повній байкерській екіпіровці. Незважаючи на яскраве сонце і теплу погоду, на ньому були шкіряна мотокуртка, штани і шолом.

Нагадаємо, Добкін жорстко зчепився з відомою журналісткою.

Як повідомляла Politeka, Добкін оскандалився з заявою про Євробачення.

Також Politeka писала, що Добкін оскандалився в новому інтерв'ю Шарію.