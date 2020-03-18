Ранок середи через карантина перетворився на кошмар для тисяч харків'ян, які намагалися дістатися на роботу

Мережу облетіли фотографії наслідків закриття метро у зв'язку з епідемією коронавіруса, передає Politeka.

Як видно на знімках, незважаючи на декларовані раніше рекомендації не перевозити більше десяти осіб, трамваї їдуть забиті до відмови. Люди готові порушувати закон, аби не втратити роботу через запізнення.

На зупинках аншлаг.

«06:40. Зазвичай в цей час до 5 чоловік на зупинці. За 20 хвилин було 2 тролейбуси та 1 автобус. Ось вам і ранок без метро», – йдеться у підписі до одного з фото.

За словами очевидців, люди виходили на зупинку раніше, щоб встигнути добратися на роботу без давки. У групі «Харків 1654» опублікували відео, на якому у 05:45 вже стоїть черга з жителів міста в очікуванні трамвая, хоча в цей час зазвичай транспорт їхав напівпорожній.

«Контролер сказав, що весь склад трамваїв випустили на рейки, щоб зменшити інтервал очікування, але поки не справляються, інтервал 30+ хвилин», пояснює автор публікації.

05:45, обычно в это время трамваи полупустые. Но сегодня люди решили выйти из дому пораньше, чтоб без давки доехать на работу. Контроллер сказал, что весь состав трамваев выпустили на рельсы, чтоб уменьшить интервал ожидания, но пока не справляются, интервал 30+ минут Видео: @poton_tv Gepostet von Харьков 1654 am Dienstag, 17. März 2020

У свою чергу харків'яни не приховують свого обурення ситуацією, яка склалася.

«Україна-це країна, де принцип хотілося як краще, а вийшло як завжди, присутній у всьому, за що не береться її влада», «Добилися ще більшого скупчення людей», «У людей борги, кредити. Хто працює на будівництвах й отримує щоденну оплату, уявіть. Він переселенець, у нього 3 дітей і дружина, вийшов, день відпрацював, є що поїсти, якщо ні, то голодний, ще й за квартиру треба заплатити. Наш народ виживає і тому йде на такі крайнощі», «На Північній на новому тролейбусному маршруті 47 молодь трамбується на дві зупинки проїхати! Це потрібно бачити! 🤦‍♀️А на таксі по 10 черга стоїть! Народ пішки взагалі розучився ходити, капець! Килим-літак на допомогу)))», «Бідні люди, які не можуть залишитися вдома, і їм доводиться таким чином і в таких умовах добиратися на роботу, не маючи можливості працювати дистанційно. І чомусь в черзі ніхто не дотримується дистанції», – пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялося, що мер Харкова Геннадій Кернес спочатку відмовлявся виконувати розпорядження київської влади про закриття метро, мотивуючи це тим, що в такому випадку в місті станеться колапс. Але після того, як йому пригрозили кримінальною відповідальністю за порушення правил карантину, він здався.

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