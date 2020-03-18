Утро среды из-за карантина превратилось в кошмар для тысяч харьковчан, которые пытались добраться на работу

Сеть облетели фотографии последствий закрытия метро в связи с эпидемией коронавируса, передает Politeka.

Как видно на снимках, несмотря на ранее декларируемые рекомендации не перевозить более десяти человек, трамваи едут забитые до отказа. Люди готовы нарушать закон, лишь бы не потерять работу из-за опоздания.

На остановках аншлаг.

«06:40. Обычно в это время до 5 человек на остановке. За 20 минут было 2 троллейбуса и 1 автобус. Вот вам и утро без метро», – говорится в подписи к одному из фото.

По словам очевидцев, люди выходили на остановки пораньше, чтобы успеть добраться на работу без давки. В группе «Харьков 1654» опубликовали видео, на котором в 05:45 уже стоит очередь из жителей города в ожидании трамвая, хотя в это время обычно транспорт ехал полупустой.

«Контроллер сказал, что весь состав трамваев выпустили на рельсы, чтоб уменьшить интервал ожидания, но пока не справляются, интервал 30+ минут», поясняет автор публикации.

05:45, обычно в это время трамваи полупустые. Но сегодня люди решили выйти из дому пораньше, чтоб без давки доехать на работу. Контроллер сказал, что весь состав трамваев выпустили на рельсы, чтоб уменьшить интервал ожидания, но пока не справляются, интервал 30+ минут Видео: @poton_tv Gepostet von Харьков 1654 am Dienstag, 17. März 2020

В свою очередь харьковчане не скрывают своего возмущения ситуацией, которая сложилась.

«Украина это страна, где принцип хотелось как лучше, а получилось как всегда, присутствует во всем, за что не берется ее власть», «Добились ещё большего скопления людей», «У людей долги, кредиты. Кто работает на стройках и получает ежедневную оплату, представьте. Он переселенец, у него 3 детей и жена, вышел, день отработал, есть что покушать, если нет, то голодный, еще и за квартиру надо заплатить. Наш народ выживает и поэтому идёт на такие крайности», «На Северной на новом троллейбусном 47 маршруте молодёжь трамбуется на две остановки проехать! Это нужно видеть! 🤦‍♀️А на такси за 10 очередь стоит! Народ пешком вообще разучился ходить, капец! Ковёр-самолёт в помощь)))», «Бедные люди, которые не могут остаться дома, и им приходится таким образом и в таких условиях добираться на работу, не имея возможности работать дистанционно. И почему-то в очереди никто не соблюдает дистанцию», – пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что мэр Харькова Геннадий Кернес поначалу отказывался выполнять распоряжение киевских властей о закрытии метро, мотивируя это тем, что в таком случае в городе произойдет коллапс. Но после того, как ему пригрозили уголовной ответственностью за нарушение правил карантина, он сдался.

Напомним, ученые ошарашили открытием о коронавирусе.

Как сообщала Politeka, украинцы получат доплату к пенсиям из-за карантина.

Также Politeka писала, что Кернес устроил демарш против Зеленского.