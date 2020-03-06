І це ще не остаточне рішення

У Харківській області планують у декілька разів скоротити кількість районов

Замість 27 районів на Харківщині може залишитися всього сім. Таку кількість вважають оптимальною, повідомляє «Город Х» з посиланням на слова депутата Харківської обласної ради Миколи Тітова.

Якою буде Харківська область надалі, обговорили під час круглого столу «Реформування субрегіонального рівня адміністративно-територіального устрою України: можливі й оптимальні варіанти» у Києві.

Якщо пропозиція буде підтримана, в області залишаться Харківський (населення - 1,8 млн осіб), Красноградський (130,5 тис. осіб), Чугуївський (154,3 тис. осіб), Лозівський (173,8 тис. осіб), Люботинський (126,8 тис. осіб), Ізюмський (158,8 тис. осіб) і Куп'янський (114,9 тис. осіб) райони.

Разом з тим у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства наполягають на тому, щоб залишити в Харківській області всього чотири райони, центри яких будуть в Ізюмі, Куп'янську, Первомайську та Харкові.

Також не виключено, що з'являться і нові назви адміністративно-територіальних одиниць. Наприклад, замість області буде край, а райони замінять округами.

Раніше голова обласної ради Сергій Чернов пояснив, що приводом замислитися про укрупнення районів стали територіальний устрій і нераціональна територіальна влада. Чиновник упевнений, що реформування місцевого самоврядування сприятиме формуванню дієздатної територіальної основи.

Перше засідання робочої групи, яка займається цим питанням, відбулося 17 грудня минулого року. Її створили спільним розпорядженням голови облдержадміністрації та Харківської обласної ради. На круглому столі «Перспективи формування нової системи адміністративно-територіального устрою Харківської області» також були присутні представники Міністерства регіонального розвитку, вищої школи Харківщини, науки, керівники районів та об'єднаних територіальних громад.

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