И это – еще не окончательное решение

В Харьковской области планируют в несколько раз сократить количество районов

Вместо 27 районов на Харьковщине может остаться всего семь. Такое количество считают оптимальным, сообщает «Город Х» со ссылкой на слова депутата Харьковского областного совета Николая Титова.

Какой будет Харьковская область в дальнейшем, обсудили во время круглого стола «Реформирование субрегионального уровня административно-территориального устройства Украины: возможные и оптимальные варианты» в Киеве.

Если предложение будет поддержано, в области останутся Харьковский (население - 1,8 млн человек), Красноградский (130,5 тыс. человек), Чугуевский (154,3 тыс. человек), Лозовской (173,8 тыс. человек), Люботинский (126,8 тыс. человек), Изюмский (158,8 тыс. человек) и Купянский (114,9 тыс. человек) районы.

Вместе с тем в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства настаивают на том, чтобы оставить в Харьковской области всего четыре района, центры которых будут в Изюме, Купянске, Первомайске и Харькове.

Также не исключено, что появятся и новые названия административно-территориальных единиц. Например, вместо области будет край, а районы заменят округами.

Ранее глава областного совета Сергей Чернов объяснил, что поводом задуматься об укрупнении районов стали территориальное устройство и нерациональная территориальная власть. Чиновник уверен, что реформирование местного самоуправления поспособствует формированию дееспособной территориальной основы.

Первое заседание рабочей группы, которая занимается этим вопросом, состоялось 17 декабря прошлого года. Ее создали совместным распоряжением председателя облгосадминистрации и Харьковского областного совета. На круглом столе «Перспективы формирования новой системы административно-территориального устройства Харьковской области» также присутствовали представители Министерства регионального развития, высшей школы Харьковщины, науки, руководители районов и объединенных территориальных громад.

Напомним, какие области в Украине лидируют по уровню децентрализации.

Как сообщала Politeka, экс-премьер Украины рассказал, какая реформа больше всего нужна украинцам.

Также Politeka писала, что Харьковскую область готовят к «перестройке».