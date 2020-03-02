Дорожно-транспортна пригода на Харківщині забрала чотири життя
Страшна трагедія сталася 2 березня в 5:50 ранку на трасі «Чугуїв-Мілове» на в'їзді в Куп'янськ.
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу ГУ Нацполиції в Харківській області.
За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися «КАМАЗ» з причепом і легковий автомобіль Daewoo Lanos.
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У результаті сильного удару 22-річний водій автомобіля та двоє його пасажирів, 24- та 44-річна жінки загинули на місці. Ще один пасажир машини, 47-річний чоловік, був госпіталізований у місцеву лікарню, де незабаром помер від травм, несумісних з життям.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права керувати ТЗ на строк до трьох років.
Незабаром в мережі з'явилося і відео з місця ДТП. Виявилося, легковик влетів у КАМАЗ, який виїжджав з "кишені".
На даний момент вирішується питання про затримання 36-річного водія вантажівки.
Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
Раніше ми повідомляли, що 5 лютого на Харківщині ДТП забрала п'ять життів. Аварія трапилася на 603 кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський поблизу села Новопавлівка. За словами очевидців, зіткнулися ВАЗ і Daewoo. В результаті аварії в першому авто померли від отриманих травм три людини, у другому – дві та постраждав водій.
Травмованого водія Daewoo дістали з понівеченого автомобіля за допомогою гідравлічних ножиць та передали співробітникам швидкої допомоги.
Ми також розповідали, що в центрі Харкова жвавий автомобіліст ледь не влаштував масову аварію. Відео дріфту поблизу місця скандального ДТП Зайцевої на Сумській опублікували місцеві пабліки в мережі.
На відео, яке виклали очевидці в соцмережах, можна побачити, як водій на BMW почав дрифтити на дорозі. Він робив різкі повороти і підрізав інші автомобілі. Це сталося ввечері 26 лютого на площі Конституції.
Нагадаємо, переможець «Голосу країни» потрапив у ДТП, все сталося дорогою на концерт.
Як повідомляла Politeka, арабський студент збив дівчину на пішохідному переході.
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