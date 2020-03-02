Один із постраждалих помер у лікарні

Дорожно-транспортна пригода на Харківщині забрала чотири життя

Страшна трагедія сталася 2 березня в 5:50 ранку на трасі «Чугуїв-Мілове» на в'їзді в Куп'янськ.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу ГУ Нацполиції в Харківській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися «КАМАЗ» з причепом і легковий автомобіль Daewoo Lanos.

У результаті сильного удару 22-річний водій автомобіля та двоє його пасажирів, 24- та 44-річна жінки загинули на місці. Ще один пасажир машини, 47-річний чоловік, був госпіталізований у місцеву лікарню, де незабаром помер від травм, несумісних з життям.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права керувати ТЗ на строк до трьох років.

Незабаром в мережі з'явилося і відео з місця ДТП. Виявилося, легковик влетів у КАМАЗ, який виїжджав з "кишені".

🚧 Смертельная ДТП при въезде в Купянск Водитель Lanos’a въехал в выезжающий с «кармана» КАМАЗ с прицепом Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 2. März 2020

На даний момент вирішується питання про затримання 36-річного водія вантажівки.

Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Раніше ми повідомляли, що 5 лютого на Харківщині ДТП забрала п'ять життів. Аварія трапилася на 603 кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський поблизу села Новопавлівка. За словами очевидців, зіткнулися ВАЗ і Daewoo. В результаті аварії в першому авто померли від отриманих травм три людини, у другому – дві та постраждав водій.

Травмованого водія Daewoo дістали з понівеченого автомобіля за допомогою гідравлічних ножиць та передали співробітникам швидкої допомоги.

Ми також розповідали, що в центрі Харкова жвавий автомобіліст ледь не влаштував масову аварію. Відео дріфту поблизу місця скандального ДТП Зайцевої на Сумській опублікували місцеві пабліки в мережі.

На відео, яке виклали очевидці в соцмережах, можна побачити, як водій на BMW почав дрифтити на дорозі. Він робив різкі повороти і підрізав інші автомобілі. Це сталося ввечері 26 лютого на площі Конституції.

Неадекватный дрифтер на #BMW в городе #Харьков. Кстати, недалеко от этого места упоротость водителей унесла 6 жизней, но видимо это никого ничему не учит. Gepostet von Оперативний am Mittwoch, 26. Februar 2020

Нагадаємо, переможець «Голосу країни» потрапив у ДТП, все сталося дорогою на концерт.

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