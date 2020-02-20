Троє неповнолітніх жителів Харкова потрапили в лікарню з отруєнням

Інцидент стався в середу, 19 лютого.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією правоохоронців, о дев'ятій годині вечора в чергову частину Новобаварского відділу поліції зателефонували і повідомили про те, що в лікарню потрапили троє дітей з ознаками отруєння. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції.

Як виявилося, дітей, яким чотири, сім і 15 років, забрали з однієї квартири.

Що стало причиною отруєння, з'ясують фахівці, уже призначено необхідні експертизи. Зараз стан дітей оцінюється як задовільний.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

На даний момент слідство триває.

Раніше ми писали про те, що в минулому місяці екскурсійна поїздка у Львів закінчилася для харківських школярів серйозними неприємностями. Вночі 10 січня п'ятеро дітей у віці від 11 до 15 років потрапили в лікарню в стані середньої тяжкості.

Напередодні діти обідали в кафе «Перша Гуральня» у центрі Львова на площі Ринок,30. Вони їли борщ зі сметаною, картопляне пюре, курячі відбивні й салат з капусти. Вечеря у них булав в «Пузатій Хаті» за адресою вулиця Січових Стрільців, 12, де замовляли різноманітні страви.

Вночі дітям стало погано. Вони скаржилися на підвищену температуру тіла, нудоту і діарею. Школярів негайно госпіталізували до лікарні, де медики поставили п'ятьом діагноз «гостра кишкова інфекція».

Нагадаємо, масове отруєння сталося у Львові.

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