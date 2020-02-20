Трое несовершеннолетних жителей Харькова попали в больницу с отравлением

Инцидент произошел в среду, 19 февраля.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, в девять часов вечера в дежурную часть Новобаварского отдела полиции позвонили и сообщили о том, что в больницу попали трое детей с признаками отравления. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Как оказалось, детей, которым четыре, семь и 15 лет, забрали из одной квартиры.

Что стало причиной отравления, выяснят специалисты, уже назначена необходимые экспертизы. Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Следователями открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

На данный момент следствие продолжается.

Ранее мы писали о том, что в прошлом месяце экскурсионная поездка во Львов закончилась для харьковских школьников серьезными неприятностями. Ночью 10 января пятеро детей в возрасте от 11 до 15 лет попали в больницу в состоянии средней тяжести.

Накануне дети обедали в кафе «Перша Гуральня» в центре Львова на площади Рынок,30. Они ели борщ со сметаной, картофельное пюре, куриные отбивные и салат из капусты. Ужин у них был в «Пузатой Хате» по адресу улица Сечевых Стрельцов, 12, где заказывали разнообразные блюда.

Ночью детям стало плохо. Они жаловались на повышенную температуру тела, тошноту, и диарею. Школьников немедленно госпитализировали, где врачи поставили пятерым диагноз «острая кишечная инфекция».

Напомним, массовое отравление произошло во Львове.

Как сообщала Politeka, самое ядовитое растение Украины убило ребенка.

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