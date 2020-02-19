Через гарячу пару не видно нічого!

Поки харків'яни сидять без води, на вулиці Олександра Матросова забило «термальне джерело»

Кілька десятків метрів вулиці залила гаряча вода, що яскраво демонструє відеозапис в групі «ХС Харків», передає Politeka.

В кадр потрапило і місце, де трапився прорив магістралі. Як видно на скріні, вода б'є, не перестаючи.

За словами автора, така картина спостерігається вже другий день поспіль. Зазначимо, що через туман практично не видно дороги.

Хорошо плывем 🥴 📍 ул. Александра Матросова Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 18. Februar 2020

Раніше ми розповідали, що 17 квітня минулого року в Харкові прорвало теплотрасу, яка з'єднує ТЕЦ-5 і Салтівку. Гарячою водою залило вулицю Матюшенка, частково окріп пролився на вулицю Шевченка.

В результаті аварії ділянка проїзної частини була затоплена. Наполовину у воді опинилася машина «Mazda 626». Водій і пасажир залізли на дах автомобіля і потребували допомоги. Рятувальники допомогли чоловікам злізти з машини і за допомогою троса відбуксирували машину в безпечне місце.

Ми також розповідали, що п'ятеро людей загинули, ще троє постраждали і були доставлені в лікарню з опіками після того, як в хостелі «Кармель» в Пермі (РФ) прорвало трубу опалення на цокольному поверсі будівлі.

У цей час всередині перебували кілька людей. Комунальна аварія застала відвідувачів зненацька. Люди спали, коли на них обрушився окріп з прориву труби. Постояльці просто зварилися в окропі живцем.

Четверо загиблих рятувальники знайшли відразу ж після того, що сталося. Ще один чоловік був виявлений під час відкачування гарячої води з готелю.

Нагадаємо, у Харкові водій потрапив у пастку комунальників разом з авто.

Як повідомляла Politeka, Харків йде під воду.

Також Politeka писала, що комунальники влаштували погром у Харкові.