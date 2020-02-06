У Харкові невідомі почали труїти собак і рахунок жертв уже пішов на десятки

Про ситуацію, яка склалася на Воєнведі, на Східному і сусідніх з ними мікрорайонах, написали в групі «Типове ХТЗ».

За словами автора, в районі почали труїти собак, причому тварина, яке належить топікстартеру, також постраждала.

«Була викликана поліція, написано заяву, але толку, напевно, буде нуль. Людьми була помічена газель, вся в металі, і лише з одним віконцем, хочемо знайти покидьків. Величезне прохання, може, хто десь бачив номери або є фото, або відео, напишіть в директ, тільки так зможемо знайти їх», – йдеться у повідомленні.

Він додав, що дзвонив у КП «Центр поводження з тваринами» і поговорив з людиною, яка відповідає за відлов тварин. Але той переконав, що ніякого відлову не було. А якщо собак і забирають з вулиць, то використовують для цього тільки сачки і петлі, але не отруту.

«Отрут у них немає, нічого немає, моя хата скраю, я нічо не знаю. Відповіді на питання, чи був вилов за даною адресою, я так і не отримав», – підсумував автор.

Про те, що на тварин влаштували облаву, знають і правоохоронці. Так, в Індустріальний відділ поліції звернулася 63-річна харків'янка, яка заявила, що її собаку отруїли. Відповідне звернення зареєстровано в журналі Єдиного обліку.

У коментарях користувачі розповідають про аналогічні історії в інших районах міста. Є й ті, хто радить більше дресирувати собак і не дозволяти їм піднімати все підряд з землі. Треті ж закликають кару на голову гицелів.

«Тварюки...Нічого гуманнішого не знайшли», «Вигулюйте в намордниках! Вихована собака на вулиці не буде їсти, моя не їсть, я один раз вже обпеклася на отруту і втрачала друга. Тепер на вулиці підібрати для нас табу», «Це, напевно, щоб собачками за газ не платили. А взагалі гидко це. Не можна труїти братів наших менших», «Ще на східному хтось їздить вранці годині о 6 і відловлює собак, бачили люди, як відловили собаку, поїхали в кп, її там немає, і кажуть, що у них взагалі відлову не було», «у нас на будівництві - на Прольоті - адміністрація ринку викликала відлов - забрали 6 собак 3 дорослих і 3 цуценят. Нібито Кернес наказав.....», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, зграя безпритульних собак влаштувала свавілля під Харковом.

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