Харків'янка зникла по дорозі з роботи додому, і тепер близькі не знаходять собі місця

Про це повідомляє Politeka з посиланням на мережу.

31-річна Тетяна Кравцова (Головіна) 3 лютого вийшла з роботи в Немишлянському районі міста у напрямку до свого ббудинку, куди, за словами тих, хто розшукує її, всього п'ять хвилин ходьби. Однак ні через п'ять хвилин, ні через годину на порозі своєї квартири вона так і не з'явилася.

Всіх, хто володіє якою-небудь інформацією про зниклу, просять повідомити за номером 066 035 58 57 або зателефонувати в поліцію «102».

Раніше ми розповідали про те, що в Карлівському районі на Полтавщині знайшли тіло 22-річної харків'янки. Труп виявили у вигрібній ямі села Ланна. Про зникнення дівчини раніше заявила її родичка.

Зараз в тому, що ж стало причиною загибелі мешканки Харкова, розбирається поліція Полтавщини, відкрито кримінальне провадження.

Ми також писали про те, що під Києвом поліцейські розшукали 14-річну дівчинку, яка пішла від батьків ще влітку.

Школярка втекла з дому в липні 2019 року, залишивши вдома свій телефон. Батьки розповіли тоді поліції, що вона часто тікала з дому на кілька днів, але на такий довгий термін вперше. Про це поінформували в Головному Управлінні Нацполіції Києва.

Довгий час про неї нічого не було чутно. Факт її зникнення слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "пропала безвісти".

Під час розшуку втікачку знайшли у Київській області. Поліцейським вона заявила, що це її рішення, і вона захотіла жити окремо від батьків. Її повернули в сім'ю.

Нагадаємо, на Харківщині безслідно зникла 13-річна красуня, фото: "пішла не одна"

Як повідомляла Politeka, російський мільйонер влаштував схованку у собачій будці і жорстко поплатився.

Також Politeka писала, що під Харковом знайшли зниклу школярку, але було вже пізно, з'явилися подробиці фатального дня.