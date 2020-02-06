Харьковчанка исчезла по дороге с работы домой, и теперь близкие не находят себе места

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на соцсети.

31-летняя Татьяна Кравцова (Головина) 3 февраля вышла с работы в Немышлянском районе города по направлению к дому, куда, по словам тех, кто разыскивает ее, всего пять минут ходьбы. Однако ни черз пять минут, ни через час на пороге своей квартиры она так и не появилась.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить по номеру 066 0355857 или позвонить в полицию «102».

Ранее мы рассказывали о том, что в Карловском районе на Полтавщине нашли тело 22-летней харьковчанки. Труп обнаружили в выгребной яме села Ланна. О пропаже девушки ранее заявила ее родственница.

Сейчас в том, что же стало причиной гибели жительницы Харькова, разбирается полиция Полтавщины, открыто уголовное производство.

Мы также писали о том, что под Киевом полицейские разыскали 14-летнюю девочку, которая ушла от родителей еще летом.

Школьница сбежала с дома в июле 2019 года, оставив дома свой телефон. Родители рассказали тогда полиции, что она часто сбегала с дома на пару дней, но на такой долгий срок впервые. Об этом информировали в Главном Управлении Нацполиции Киева.

Долгое время о ней ничего не было слышно. Факт ее исчезновения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "пропавшая без вести".

Во время розыска беглянку обнаружили в Киевской области. Полицейским она заявила, что это ее решение, и она захотела жить отдельно от родителей. Ее вернули в семью.

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Также Politeka писала, что под Харьковом нашли пропавшую школьницу, но было уже поздно, появились подробности рокового дня.