Від машин мало що залишилося

П'ять осіб загинули, ще одна людина травмована у результаті страшної дорожно-транспортної пригоди в Ізюмському районі на Харківщині

Трагедія трапилася на 603 кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський поблизу села Новопавлівка, повідомляє Politeka з посиланням на інформацію прес-служби ГУ ДСНС України в Харківській області.

Інформація про ДТП надійшла черговим у 16:21 5 лютого. За словами очевидців, зіткнулися ВАЗ і Daewoo. В результаті аварії в першому авто померли від отриманих травм три людини, у другому – дві та постраждав водій.

Зараз на місці трагедії працюють правоохоронці, медики та відділення 28-їДержавної пожежно-рятувальної частини Ізюмського райвідділу Головного управління ДСНС.

Травмованого водія Daewoo дістали з понівеченого автомобіля за допомогою гідравлічних ножиць та передали співробітникам швидкої допомоги.

Зараз всі обставини трагедії, а також причини, які призвели до неї, встановлюються.

Нагадаємо, що у вівторок на дорогах області мокрий сніг й ожеледь, тому правоохоронці просять водіїв їздити максимально обережно і не порушувати швидкісний режим. Крім того, слід утриматися від небезпечних маневрів під час дорожнього руху.

Раніше ми писали, що на окружній дорозі в Харкові водій військової вантажівки не впорався з керуванням на слизькій дорозі. Машину розвернуло на 180 градусів, і вона влетіла в опору автозаправної станції. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

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