Один зі студентів – з міста Ухань

У Харкові госпіталізували шістьох студентів з Китаю, які, можливо, контактували з носіями коронавірусу

Всі вони перебувають у спеціальних боксах у Харківській обласній інфекційній лікарні, за ними посилено спостерігають медики, передає KHARKIV Today.

Коронавірус у них не підтвердився, однак вони недавно прилетіли з Китаю, де могли контактувати з носіями інфекції.

За словами головлікаря лікарні Павла Нартова, з усіх госпіталізованих студентів лише один був з міста Ухань, звідки і поширився коронавірус. Він додав, що є критерії відбору хворих з приводу коронавірусної інфекції, і китайці, котрі потрапили в лікарню, поки не потрапляють під них.

Видання зазначає, що більшість студентів, які госпіталізовані, навчаються в ХАІ і живуть в гуртожитках вишу.

Нартов додав, що в лікарні поки що немає тест-систем на виявлення коронавірусної інфекції, однак у МОЗ запевняють, що в Україну вже прийшла перша партія тест-систем. Незабаром буде додаткова поставка, і тоді їх розподілять по регіонах. Коли саме їх отримає Харків, поки невідомо.

«Тому поки що, якщо раптом виникнуть якісь підозрілі випадки, ми будемо відправляти матеріал для аналізів у Київ, якщо хворий підходить під клінічний випадок коронавірусної інфекції», – пояснив головлікар.

Раніше ми писали, що в гуртожитку Харківської державної академії культури стався переполох через китайський коронавірус.

Як повідомили в соцмережах, у гуртожиток повернулися китайці з канікул. У одного з них була температура, він забарикадувався в кімнаті. Коли його госпіталізували, виявилося, що ніякого коронавіруса у нього немає. У хлопця діагностували пневмонію і призначили лікування.

Нагадаємо, коронавірус обвалить українську економіку.

Як повідомляла Politeka, епідемія коронавіруса побила рекорд, Китай зважився на відчайдушний крок.

Також Politeka писала, що з'явилося екстрене рішення ВООЗ щодо ситуації з коронавірусом.