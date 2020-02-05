Один из студентов – из города Ухань

В Харькове госпитализировали шестерых студентов из Китая, которые, возможно, контактировали с носителями коронавируса

Все они находятся в специальных боксах в Харьковской областной инфекционной больнице, за ними усиленно наблюдают врачи, передает KHARKIV Today.

Коронавирус у них не подтвердился, однако они недавно прилетели из Китая, где могли контактировать с носителями инфекции.

По словам главврача больницы Павла Нартова, из всех госпитализированных студентов лишь один был из города Ухань, откуда и распространился коронавирус. Он добавил, что есть критерии отбора больных по поводу коронавирусной инфекции, и попавшие в больницу китайцы пока не попадают под них.

Издание отмечает, что большинство студентов, которые госпитализированы, учатся в ХАИ и живут в общежитиях вуза.

Нартов добавил, что в больнице пока нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции, однако в Минздраве уверяют, что в Украину уже пришла первая партия тест-систем. В скором времени будет дополнительная поставка, и тогда их распределят по регионам. Когда именно их получит Харьков, пока неизвестно.

«Поэтому пока что, если вдруг возникнут какие-то подозрительные случаи, мы будем отправлять материал для анализов в Киев, если больной подходит под клинический случай коронавирусной инфекции», – пояснил главврач.

Ранее мы писали, что в общежитии Харьковской государственной академии культуры случился переполох из-за китайского коронавируса.

Как сообщили в соцсетях, в общежитие вернулись китайцы с каникул. У одного из них была температура, он забаррикадировался в комнате. Когда его госпитализировали, оказалось, что никакого коронавируса у него нет. У парня диагностировали пневмонию и назначили лечение.

Напомним, коронавирус обвалит украинскую экономику.

Как сообщала Politeka, эпидемия коронавируса побила рекорд, Китай решился на отчаянный шаг.

Также Politeka писала, что появилось экстренное решение ВОЗ по ситуации с коронавирусом.