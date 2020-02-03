У місті Первомайську на Харківщині на карантин закривають школи через розгул ГРВІ та грипу
Карантин триватиме до 9 лютого, передає KHARKIV Today з посиланням на інформацію начальника Первомайського відділу освіти Аліни Садченко.
Сьогодні, 3 лютого, навчальний процес тимчасово призупинили ліцей №3 та №5, а також загальноосвітня школа №4. Учні інших шкіл підуть на вимушені канікули з 4 лютого.
Зараз загальний відсоток хворих на грип і ГРВІ у всіх школах Первомайського складає 20,6%.
Нова Кардашьян повністю роздяглася і вивалила все своє «добро» на камеру: «волога крихітка»
Рейтинг Зеленського впав до рекордного мінімуму, розкриті реальні цифри: "Не більше..."
Українці в 2020 році будуть отримувати допомогу по-новому: кого залишать без виплат
Списання грошей з карт: Приватбанк попередив українців, подробиці
«У 1-й школі на грип та ГРВІ захворіли 30,9% учнів, у 2-му ліцеї — 17,6%, в ліцеї №3 — 29,8%, у 4-й школі — 21,6%, у ліцеї №5 — 20,8%, в 6-му ліцеї — 22,7%, у 7-му ліцеї — 12,6 %», – повідомили в Первомайському відділі освіти.
З вівторка по п'ятницю введуть карантин для всіх закладів загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти.
« У зв'язку з тим, що середній загальний показник у нас склав 20,6%, було ухвалено рішення закрити всі навчальні заклади загальної середньої освіти. На базах шкіл працюють гуртки, секції, будинки творчості та дитячо-юнацькі спортивні школи. Їх відвідують діти з усіх шкіл. Щоб не розвивалося це захворювання далі, було ухвалено таке рішення», — пояснила Садченко.
Усього на «канікули» відправлять три тисячі школярів.
У дитячих садках карантин не вводять. Істотнуе кількість хворих дітей зафіксовано тільки в дитячих садках №14 і №4 – 13%. Щоб закрити заклад на карантин, ця цифра повинна складати не менше 20%.
Що ж стосується карантину в школах, то якщо кількість хворих до п'ятниці зменшиться, вже 10 лютого, в понеділок, вони вийдуть на навчання.
Нагадаємо, мутований грип забрав життя немовляти в Дніпрі.
Як повідомляла Politeka, лікарі розповіли, чи можна парити ноги з гірчицею під час застуди.
Також Politeka писала, що хворий студент з Китаю влаштував переполох у гуртожитку Харкова.