У місті Первомайську на Харківщині на карантин закривають школи через розгул ГРВІ та грипу

Карантин триватиме до 9 лютого, передає KHARKIV Today з посиланням на інформацію начальника Первомайського відділу освіти Аліни Садченко.

Сьогодні, 3 лютого, навчальний процес тимчасово призупинили ліцей №3 та №5, а також загальноосвітня школа №4. Учні інших шкіл підуть на вимушені канікули з 4 лютого.

Зараз загальний відсоток хворих на грип і ГРВІ у всіх школах Первомайського складає 20,6%.

«У 1-й школі на грип та ГРВІ захворіли 30,9% учнів, у 2-му ліцеї — 17,6%, в ліцеї №3 — 29,8%, у 4-й школі — 21,6%, у ліцеї №5 — 20,8%, в 6-му ліцеї — 22,7%, у 7-му ліцеї — 12,6 %», – повідомили в Первомайському відділі освіти.

З вівторка по п'ятницю введуть карантин для всіх закладів загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти.

« У зв'язку з тим, що середній загальний показник у нас склав 20,6%, було ухвалено рішення закрити всі навчальні заклади загальної середньої освіти. На базах шкіл працюють гуртки, секції, будинки творчості та дитячо-юнацькі спортивні школи. Їх відвідують діти з усіх шкіл. Щоб не розвивалося це захворювання далі, було ухвалено таке рішення», — пояснила Садченко.

Усього на «канікули» відправлять три тисячі школярів.

У дитячих садках карантин не вводять. Істотнуе кількість хворих дітей зафіксовано тільки в дитячих садках №14 і №4 – 13%. Щоб закрити заклад на карантин, ця цифра повинна складати не менше 20%.

Що ж стосується карантину в школах, то якщо кількість хворих до п'ятниці зменшиться, вже 10 лютого, в понеділок, вони вийдуть на навчання.

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