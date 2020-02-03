В городе Первомайске на Харьковщине на карантин закрывают школы из-за разгула ОРВИ и гриппа

Карантин продлится до 9 февраля, передает KHARKIV Today со ссылкой на информацию начальника Первомайского отдела образования Алины Садченко.

Сегодня, 3 февраля, учебный процесс временно приостановили лицей №3 и №5, а также общеобразовательная школа №4. Ученики остальных школ пойдут на вынужденные каникулы с 4 февраля.

Сейчас общий процент заболевших гриппом и ОРВИ во всех школах Первомайского составляет 20,6%.

«В 1-й школе гриппом и ОРВИ заболели 30,9% учеников, во 2-м лицее — 17,6%, в лицее №3 — 29,8%, в 4-й школе — 21,6%, в лицее №5 — 20,8%, в 6-м лицее — 22,7%, в 7-м лицее — 12,6 %», – сообщили в Первомайском отделе образования.

Со вторника по пятницу карантин введут для всех заведений общего среднего образования и учреждений внешкольного образования.

« В связи с тем, что средний общий показатель у нас составил 20,6%, было принято решение закрыть все учебные учреждения общего среднего образования. На базах школ работают кружки, секции, дома творчества и детско-юношеские спортивные школы. Их посещают дети со всех школ. Чтобы не развивалось это заболевание дальше, было принято такое решение», — пояснила Садченко.

Всего на «каникулы» отправят три тысячи школьников.

В детских садиках карантин не вводят. Существенное количество заболевших детей зафиксированы только в детских садах №14 и №4 – 13%. Чтобы закрыть заведение на карантин, эта цифра должна составлять не менее 20%.

Что же касается карантина в школах, то если количество заболевших к пятнице уменьшится, уже 10 февраля, в понедельник, они выйдут на учебу.

Напомним, мутировавший грипп унес жизнь младенца в Днепре.

Как сообщала Politeka, врачи рассказали, можно ли парить ноги с горчицей во время простуды.

Также Politeka писала, что больной студент из Китая устроил переполох в общежитии Харькова.