Гучні соседи у святкові дні – подвійне покарання для тих, хто живе поруч

У Харкові мешканці одного з будинків на Салтівці прозоро натякнули таким товаришам, які наслідки можуть бути, якщо турбувати спокій інших людей.

У групі «ХС Харків» з'явилося кумедне фото, на якому на доріжці, що веде до під'їзду, малюнок фігури людини. Такий зазвичай роблять правоохоронці, коли обводять труп на місці злочину або нещасного випадку.

«Він теж голосно співав пісні Шатунова вночі….», – говорить підпис поруч з фігурою.

Чи спрацює подібний натяк і приведе до тями галасливих товаришів, – питання риторичне. У коментарях користувачі не обійшлися без жартів на тему:

«Це він так з даху, коли голубів ганяв?», «Якщо друг потрапив у біду, друга крейдою обведу...».

Раніше ми писали про те, що жителі міста зажадали від влади заборонити коммунальникам забирати сміття у дворі рано вранці. На сайті Харківської міської ради з'явилася петиція з проханням вплинути на них.

Її автор такий собі Іванов Іван Іванович.

«Заборонити вивезення сміття у дворах житлових будинків раніше 7 години ранку! Дайте людям нормально спати! Поважайте людей і дотримуйтесь закону!», – говорить текст звернення.

А в Дніпрі чоловік так розлютився на галасливих сусідів, що хотів їх отруїти. Інцидент стався на житловому масиві Перемога. Молода пара переїхала чотири роки тому в бабусину квартиру. Конфлікт тривав не один рік. Оскільки сусід працював у нічну зміну, то він приходив додому спати вдень. В цей час дитина молодого подружжя шуміла, що йому заважало. Спочатку сусід обмазував ручку дверей різними неприємними субстанціями.

Але в підсумку він вирішив використовувати ртуть проти молодої пари.

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