Повідомлення про вибухівку на території автовокзалу у Харкові правоохоронці отримали близько 13 години дня

Про інцидент розповіли в прес-службі ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Politeka.

Про замінування автостанції на проспекті Гагаріна повідомив невідомий. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці перевірили 11 тисяч квадратних метрів приміщень та прилеглої території, а також евакуювали 140 чоловік.

В результаті ніяких підозрілих пристроїв виявлено не було, і зараз поліцейські взялися за пошуки «жартівника». Інформація зареєстрована в Єдиному обліку Основ'янського відділу поліції. Слідчим вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Масові мінування в Харкові почалися ще в квітні, в день виборів президента україни. У поліцію постійно надходять анонімні електронні повідомлення з адресами будинків, де нібито закладена вибухівка, або ж телефонні дзвінки.

За словами правоохоронців, більшість неправдивих повідомлень правоохоронці фіксують з тимчасово окупованих територій Донбасу і з Росії, тому знайти і покарати зловмисників практично неможливо.

Ті ж, відчувши повну безкарність, завзято«міннують» усе, починаючи від багатоповерхівок і закінчуючи міськрадою та облдержадміністрацією. Іноді кількість «замінованих» за день об'єктів обчислюється десятками.

Раніше ми писали, що в Павлограді, Дніпропетровська область, чоловік подзвонив в поліцію і повідомив, що підірве всі навколо.

Правопорушник заявив, що у нього вдома є сумка, в якій лежить 10 кг тротилу. Правоохоронці оперативно прибули на місце події. Вони затримали мінера. За попередньою інформацією, у нього не знайшли вибухонебезпечних речовин.

Нагадаємо, НП сталося у ТРЦ Кривого Рогу

А ще Politeka писала про масштабну ДТП на мосту в Києві

Також Politeka повідомляла, що все оточено поліцією в центрі Дніпра.