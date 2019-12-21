Сообщение о взрывчатке на территории автовокзала в Харькове правоохранители получили около 13 часов дня

Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Politeka.

О минировании автостанции на проспекте Гагарина сообщил неизвестный. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители проверили 11 тысяч квадратных метров помещений и прилегающей территории, а также эвакуировали 140 человек.

В результате никаких подозрительных устройств обнаружено не было, и сейчас полицейские принялись за поиски «шутника». Информация зарегистрирована в Едином учета Основянского отдела полиции. Следственным решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Массовые минирования в Харькове начались еще в апреле, в день выборов президента украины. В полицию то и дело приходят анонимные электронные сообщения с адресами зданий, где якобы заложена взрывчатка, либо же поступают телефонные звонки.

По словам правоохранителей, большинство ложных сообщений правоохранители фиксируют со временно оккупированных территорий Донбасса и с России, поэтому найти и наказать злоумышленников практически невозможно.

Те же, почуяв полную безнаказанность, то и дело «минируют» все, начиная от многоэтажек и заканчивая горсоветом и облгосадминистрацией. Иногда количество «заминированных» за день объектов исчисляется десятками.

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Правонарушитель заявил, что у него дома есть сумка, в которой лежит 10 кг тротила. Правоохранители оперативно приехали на место события. Они задержали минера. По предварительной информации, у него не нашли взрывоопасных веществ.

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