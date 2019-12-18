Остання в 2019 році сесія Харківської міськради не обійшлася без чергових перлів мера Геннадія Кернеса

Градоначальник, який обізвав свого часу одного зі своїх депутатів «кнопкою», який обіцяв «втратити» директора «Харківських тепломереж» і тому подібне, цього разу вибухнув погрозами на адресу народного депутата Олександра Фельдмана і пообіцяв його «видалити, як зуб».

Причиною обурення послужив пікет підприємців ринку «Барабашово» під стінами міськради проти будівництва дороги на Салтівку черезтериторію, на якій він розташований, а також борг концерну «АВЕК», що винен місту близько 57 мільйонів гривень.

Как всегда самое интересное с заседания горсовета - Кернес пообещал удалить Фельдмана, как зуб, если тот будет мешать строительству новой дороги через Барабашово 🍿 Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 18. Dezember 2019

«Віддайте свої борги. Ви заклали майно підприємців без їх відома і забрали ці гроші. Дорога, що з'єднує Салтівку і центр міста, жителям необхідна…. Якщо ви цього не зрозумієте, ми видалимо вас, як зуб. Знаєте, як це? Якщо не знаєте, підіть до зубного лікаря і спробуйте», – цитують слова Кернеса в телеграм-канаді "Харків 1654".

При цьому мер намагався говорити українською мовою, що, судячи з відео, опублікованого в соцмережах, давалося йому непросто.

Обуреним підприємцям міський голова Харкова замість знесених МАФів на Барабашово обіцяє муніципальні.

Нагадаємо, частину ринку «Барабашово» знесуть через спорудження дороги, яка з'єднає Салтівку і центр міста. Протяжність дороги складе два з половиною кілометри. Вона буде пряма, в продовження проспекту Ювілейного, вздовж мосту метро і до Шевченка.

У зв'язку з цим під знесення потрапляють об'єкти на ринку, незаконно побудовані в «червоних лініях».

«Земля зарезервована під дорогу у всіх генпланах, починаючи з повоєнного. Але концерн «АВЕК» багато років господарював у тих місцях, давав будуватися без документів. Жоден магазин, навіть узаконений через суд, не має права там стояти. Більше того, є рішення Верховного Суду, яке набрало чинності, що половина ринку поза законом і місто може його зносити», – пояснив градоначальник.

Нагадаємо, харківським студентам видали блокноти з Gepard59.

Як повідомляла Politeka, у харківського зоопарку з'явилася «курочка Ряба».

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