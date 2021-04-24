В Харькове рассказали о ситуации с койками для больных ковидом
Об этом сообщил советник главы Харьковской облгосадминистрации Александр Галацан.
По состоянию на пятницу 23 апреля госпитальная база Харьковской области для лечения коронавируса составляет 4581 койку - из них сейчас используют 3934 койки, занято — 3203.
В реанимационных отделениях 240 больных, всего там 271 койка.
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"Коек с централизованной подачей кислорода 1428 из них занято — 1305. На прошлой неделе произошли значительные сдвиги по увеличению количества коек с централизованным кислородом.
На следующей неделе будут еще большие сдвиги — областная больница, частично железнодорожная больница на Залютино и несколько коек будет введено в госпитале ветеранов", — рассказали в ОГА.
Кроме того мы писали, что харьковчане жалуются на нашествие змей.
Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.
Жители дома на улице Конторской рассказали, что дому 150 лет. Из-за возраста постройки появились трещины на фасаде, куда начали заползать змеи.
Решения проблемы они пока не нашли.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".