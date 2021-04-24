В Харькове вспыхнули пожары

В пресс-службе облуправления ГСЧС сообщили, что к месту происшествия выехали два отделения спасателей на автоцистернах.

Пламя охватило сразу четыре автомобиля: три Мersedes-Benz Sprinter и один Ford Transit. Общая площадь горения составила 50 кв. м.

Во время пожара пострадал 49-летний работник стоянки - мужчину госпитализировали в больницу.

Причину возникновения пожара сейчас устанавливают.

Кроме того мы писали, что харьковчане жалуются на нашествие змей.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.

Жители дома на улице Конторской рассказали, что дому 150 лет. Из-за возраста постройки появились трещины на фасаде, куда начали заползать змеи.

Решения проблемы они пока не нашли.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".