В Харькове вспыхнули пожары
В пресс-службе облуправления ГСЧС сообщили, что к месту происшествия выехали два отделения спасателей на автоцистернах.
Пламя охватило сразу четыре автомобиля: три Мersedes-Benz Sprinter и один Ford Transit. Общая площадь горения составила 50 кв. м.
Во время пожара пострадал 49-летний работник стоянки - мужчину госпитализировали в больницу.
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Причину возникновения пожара сейчас устанавливают.
Кроме того мы писали, что харьковчане жалуются на нашествие змей.
Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.
Жители дома на улице Конторской рассказали, что дому 150 лет. Из-за возраста постройки появились трещины на фасаде, куда начали заползать змеи.
Решения проблемы они пока не нашли.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".