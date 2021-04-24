Сильный штормовой ветер и ливень наделал беды в Харькове
Кадры в соцсетях публиковали очевидцы.
Сильная гроза в Харькове обрушилась на местных жителей.
В центре города недалеко от станции метро «Пушкинская» ветки деревьев рухнули на дорогу и на припаркованную машину.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Старого "Вечернего квартала" больше не будет, Кошевой и Ткач выдали детали: "Друзья..."
"Тайная жена" Олега Винника Таюне в узком наряде приковала взгляды к идеальному декольте: "Золотая женщина"
Сын Григория Чапкиса, навсегда уехавший из Украины, хвастанул красоткой-женой: "Наконец-то…"
Оля Полякова "осрамилась", решив показать свой загородный особняк изнутри: "Ох и хозяйка..."
Сильный дождь в разных уголках города заставил людей прятаться.
Ранее мы писали, что в Харькове решили запустить фейерверки прямо под окнами жилого дома.
В телеграм-канале появилось сообщение о том, что вечером 21 апреля местные жители три раза запустили салют.
"Очередные е***тые любители запускать фейерверки под окнами — уже третий раз за 15 минут. Дома пожилой человек, бабуля, очень испугалась Гв. Широнинцев 45, в районе «Мавзолея»", - говорится в сообщении.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".