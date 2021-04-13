В метро Харькова призвали льготников воздержаться от поездок в часы пик

Об этом просят в метрополитене Харькова.

"Поскольку Харьков оказался в красной карантинной зоне, следуйте обязательного масочного режима. Отдельная просьба к горожанам, имеющим льготы на проезд. По возможности воздержитесь от поездок в городском наземном и подземном транспорте в утренние и вечерние часы пик", — говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

Ранее мы писали, что харьковчанам рассказали, как будут работать рынки в "красной" зоне карантина

С 11 апреля Харьков и область перешли в "красную" зону карантинных ограничений.

Авторынок "Лоск" предупредил, что будет закрыт для посетителей из-за ужесточения карантина- туда не будет ходить в автобус, но все товары можно заказать онлайн.

На "Барабашово" можно будет купить все товары, их будут выдавать по предварительным заказам, онлайн-заказам и делать адресную доставку.

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"Подчеркиваем, что работа с товаром внутри торговых объектов с выполнением всех санитарных норм не ограничена", — добавили в администрации рынка.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.