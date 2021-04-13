Харьковчанка бросила двух маленьких детей и уехала по делам в Киев
Происшествие случилось 9 апреля, сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Полиция разыскала 27-летнюю мать, жительницу города Первомайский.
Выяснилось, что она уехала в Киев по делам, оставив детей одних, потому что оставить их ей было не с кем - отец мальчиков живет отдельно.
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Детей после осмотра в больнице направили в психоневрологический санаторий, на мать составили админпротоколы.
Ранее мы писали, что харьковчанам рассказали, как будут работать рынки в "красной" зоне карантина
С 11 апреля Харьков и область перешли в "красную" зону карантинных ограничений.
Авторынок "Лоск" предупредил, что будет закрыт для посетителей из-за ужесточения карантина- туда не будет ходить в автобус, но все товары можно заказать онлайн.
На "Барабашово" можно будет купить все товары, их будут выдавать по предварительным заказам, онлайн-заказам и делать адресную доставку.
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"Подчеркиваем, что работа с товаром внутри торговых объектов с выполнением всех санитарных норм не ограничена", — добавили в администрации рынка.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.