Последствия работы коммунальщиков не на шутку разозлили жителей Харькова

Причиной для праведного гнева послужили фотографии детской площадки, опубликованные в группе «Харьков City» в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.

На снимках – двор в одном из спальных районов города по улице Салтовское шоссе. В центре – детские качели, полностью в грязи, а рядом – следы «жизнедеятельности» сотрудников водоканала: пластиковые ограждения, которые валяются, заградительная лента и палки, на которых эта самая лента крепилась.

Судя по всему, коммунальщики чинили прорыв, да так и оставили замес из грязи на детской площадке. На это намекает и подпись к фото:

«Это Харьков, Детка! «Детская площадка» во дворе по ул. Салтовское шоссе, 256. Харьковводоканал - вам отдельный привет! Почему все коммунальные службы в городе все делают через одно место??? Это когда-то прекратиться?».

Жители города не обошли вниманием публикацию, оставив приличное количество комментариев.

«Я когда рос, была только грязь) круто, что качели добавили (муж, прожил в этом доме 30 лет, кста площадка дома 250а, а не 256)», «Они по-другому не умеют. Спец отбор», «Это не самый плохой вариант! Самый мерзкий вариант – это любители собак, выгуливающее их на детских площадках! ДЕрМище везде!», «Это пионеры клад искали..», «Когда будут штрафовать и увольнять безответственных руководителей и судить виновных», «Ох....шие жители сосалтовки совсем страх потеряли... Тряпочки в руки и арбайтен, эвропейцы хе**вы....», «Харьковские детские площадки настолько суровы, что на них детей привозят на тракторах, джипах и вездеходах», – пишут пользователи.

Ранее мы рассказывали, что в районе Салтовка в Харькове более 5 лет стоит мемориал городу с неправильным годом основания. Так, на стене написано 1658, когда, на самом деле, Харьков был основан в 1654 году.

«Х*евая сенсация от салтовских ученых: ХХ на самом деле был основан на два года позже», – пояснили фото.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.