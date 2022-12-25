Как пишет Politeka.net, СБУ удалось поймать четырех людей, которые похищали людей в Харьковской области. Правонарушители во время захвата Изюмского района выполняли задания россии, выявляя и ликвидируя участников АТО на востоке Украины. Об этом сообщается в тг-канала "ХХ".

"Контрразведчики СБУ вместе со спецназначенцами ЦСО «А» обезвредили вражескую группу во время боевой операции в октябре этого года. По материалам Службы безопасности суд назначил им наказание в виде 11 лет заключения каждому", - отмечается в сообщение.

Именно эти люди похитили троих людей в населенном пункте Борова, которые участвовали в АТО.

Сначала похищенных держали в землянке, а после этого издевались над ними и угрожали ликвидацией.

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