В Харьковской области разоблачены две злоумышленницы, которые помогали врагу.

"Директор" лицея во время оккупации Харьковщины раздавала русские учебники.

Как сообщила пресс-служба СБУ, злоумышленница выполняла задачи кремля относительно принудительной «интеграции» образовательного процесса в «стандарты» РФ.

"Директор" организовала поставку в учебное заведение из рф учебников истории.

Колаборантка убеждала родителей отдавать детей в захваченный лицей, а в случае отказа угрожала лишением родительских прав и отправлением детей в российские интернаты.

Вторую предательницу, жительницу Волчанска, захватчики назначили «главным специалистом отдела кадров» оккупационной администрации России.

С июля по сентябрь 2022 года изменница комплектовала «штат» псевдоучреждения и призвала получать паспорта рф.

Когда регион освободили ВСУ, обе фигурантки хотели «залечь на дно» и избежать правосудия.

СБУ установили их местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 и 3 ст. 111-1 УК Украины.

К слову, предательница каждый день проезжала около 100 км, чтобы выявить позиции защитников возле Авдеевки и Марьинки.

СБУ своевременно разоблачила агентшу и задержали ее дома. У нее изъят телефон, с которого переписывалась с ФСБ.

За выполненные задачи она получала от врага денежное «вознаграждение» на банковскую карту. Предательнице грозит пожизненное заключение.

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