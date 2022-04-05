Мэр Игорь Терехов обратился к жителям города в связи со слухами о возможном нападении на Харьков.

Как пишет Politeka.net, украинцы защищают свою землю 42-е сутки. После освобождения Киевской области от оккупационных российских войск появилось все больше сообщений, что враг перегруппировывается и собирается идти в наступление на Харьков. Мэр города Игорь Труханов в связи с этим записал обращение к харьковчанам.

"Дорогие харьковчане!

Понимаю ваше волнение, возникшее после сообщений в СМИ о возможном захвате Харькова! Но паника - это то, чего пытается от нас добиться наш враг.

Армия сильна и на защите города! А дух харьковчан - сломать невозможно!

Мы - вместе!!! Мы - харьковчане!!!", - написал Терехов под обращением.

Напомним, в Харькове не проводят эвакуацию мирных граждан: оккупанты не могут ни взять, ни подойти к городу

Также Politeka сообщала, что Синегубов рассказал об обстрелах и ситуации в регионе

А еще Politeka писала, что враг продвинулся: в Генштабе ЗСУ сообщили о потере контроля над селом на Харьковщине



