Как пишет Politeka.net, украинцы защищают свою землю 42-е сутки. После освобождения Киевской области от оккупационных российских войск появилось все больше сообщений, что враг перегруппировывается и собирается идти в наступление на Харьков. Мэр города Игорь Труханов в связи с этим записал обращение к харьковчанам.
"Дорогие харьковчане!
Понимаю ваше волнение, возникшее после сообщений в СМИ о возможном захвате Харькова! Но паника - это то, чего пытается от нас добиться наш враг.
Армия сильна и на защите города! А дух харьковчан - сломать невозможно!
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Мы - вместе!!! Мы - харьковчане!!!", - написал Терехов под обращением.
Напомним, в Харькове не проводят эвакуацию мирных граждан: оккупанты не могут ни взять, ни подойти к городу
Также Politeka сообщала, что Синегубов рассказал об обстрелах и ситуации в регионе
А еще Politeka писала, что враг продвинулся: в Генштабе ЗСУ сообщили о потере контроля над селом на Харьковщине