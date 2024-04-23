Харьковской предприниматель и волонтер Юрий Сапронов объяснил, что Харьков, хоть и сложный город, но украинский, до войны там было не так много поклонников русского мира, а теперь – еще меньше.

Об этом он рассказал в блоге Олеся Дония.

По словам гостя программы, Харьков, наверное, сложный город, купеческий, даже ментовской, хоть и слово плохое, потому что со времен советских кооперативов у них было такое полулегальное движение. Хитрее, умнее или дурнее других харьковчане, рассуждает он, сказать сложно, но одно можно утверждать абсолютно точно – Харьков никогда бы не встречал российских оккупантов со цветами.

«У меня была железная уверенность, что Харьков это не примет, такое уже было ведь. Конечно же, с помощью Арсена Авакова, винницкого «Ягуара» не дали тогда захватить обладминистрацию. Но это были все заезжие казачки, я не думаю, что большое количество граждан, харьковчан, поддерживали это», - отмечает Юрий Сапронов.

К сожалению, констатирует он, по-прежнему и в Харькове есть ждуны идейные или за деньги, которых СБУ ловит каждый день, которые сдавали объекты оккупантам, которые корректировали огонь. Но мы увидели, подчеркивает волонтер, зверское нападение, террор Харькова, террор мирного населения и разрушение последовательно квартал за кварталом, после этого много изменилось.

«Было условно 20-30% каких-то поклонников русского мира, сегодня их осталось 2% или 3%, я в этом абсолютно убежден. И у меня, и у многих русскоязычных только ненависть и жажда мести. Спасибо путину говорить никто не будет, конечно, но никто в мире бы не смог так объединить харьковчан против всего русского», - рассказывает Юрий Сапронов.

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