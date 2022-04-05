Как пишет Politeka.net, из-за постоянных обстрелов Харькова местный экопарк был уничтожен. Основатель экопарка Александр Фельдман сообщил, что необходимо срочно эвакуировать животных, иначе крупных хищников усыпят из-за опасности для людей.
После этого организация UAnimals обратилась к владельцу парка не делать поспешных решений.
"UAnimals призывает Александра Фельдмана не делать поспешные решения и не усыплять животных. Мы готовы к спасению!", - написали в организации.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Силы ПВО сбили воздушную цель на Волыни: первые подробности
Премьер Польши назвал страну ЕС, которая мешает введению санкций против рф: "Больше пекутся о деньгах"
"Победа за нами": потери РФ уже достигли размеров других армий, впечатляющие цифры
"Надежда нации растоптана грязным сапогом": оккупанты замучили спортсмена из Книги рекордов Украины
Через некоторое время подключился замглавы мэра Днепра Михаил Лысенко, который отметил, что ситуация под контролем.
"Вопрос с эвакуацией животных с Экопарка в Харькове решён . Прекратите мне писать в личку.
Все под контролем", - написал чиновник в своем Фейсбук.
После этого и сам мэр Днепра Борис Филатов заявил, что животные будут спасены.
"Сегодня мы, Днепровская мэрия, вывозим животных из «Фельдман-Экопарк» под Харьковом.
Под обстрелами мы спасаем животных.
Вывозим их в Днепр, Киев и Житомир", - написал Борис Альбертович в своем Фейсбуке.
Напомним, в Украине за время войны задержали более 600 диверсантов
Также Politeka сообщала, что русские войска получили базу данных наших активистов и воинов АТО
А еще Politeka писала, что ракетные войска ВСУ стойко защищают родную землю