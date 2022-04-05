Животных из экопарка Фельдмана в Харькове, которых собирались усыпить, удалось спасти.

Как пишет Politeka.net, из-за постоянных обстрелов Харькова местный экопарк был уничтожен. Основатель экопарка Александр Фельдман сообщил, что необходимо срочно эвакуировать животных, иначе крупных хищников усыпят из-за опасности для людей.

После этого организация UAnimals обратилась к владельцу парка не делать поспешных решений.

"UAnimals призывает Александра Фельдмана не делать поспешные решения и не усыплять животных. Мы готовы к спасению!", - написали в организации.

Через некоторое время подключился замглавы мэра Днепра Михаил Лысенко, который отметил, что ситуация под контролем.

"Вопрос с эвакуацией животных с Экопарка в Харькове решён . Прекратите мне писать в личку.

Все под контролем", - написал чиновник в своем Фейсбук.

После этого и сам мэр Днепра Борис Филатов заявил, что животные будут спасены.

"Сегодня мы, Днепровская мэрия, вывозим животных из «Фельдман-Экопарк» под Харьковом.

Под обстрелами мы спасаем животных.

Вывозим их в Днепр, Киев и Житомир", - написал Борис Альбертович в своем Фейсбуке.

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