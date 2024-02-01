В категории, имеющие право на поддержку, входят семьи, пострадавшие от ракетных обстрелов в январе 2024 года, а также многодетные семьи и семьи переселенцев с детьми, проживающими в Харькове.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на координатор благотворительного Хаба "Протон. Харьков". Гуманитарную помощь могут получить все заинтересованные семьи, отвечающие указанным критериям.

Чтобы воспользоваться возможностью получения гуманитарной помощи, нужно обратиться в ХАБ Протон по адресу: город Харьков, улица Военная, дом 20. Режим работы организации – понедельник, среда и пятница, с 12:00 до 15:00.

Лицо, которое обращается за помощью, должно иметь при себе паспорт или ID-карту, свидетельство о рождении детей и справку о переселении (если таковая есть).

Благотворители готовы оказать помощь в виде детского питания, подгузников, смесей для приготовления печенья и других необходимых вещей.

Читайте также:

Денежная помощь для украинцев: кому и какие выплаты можно оформить из дома