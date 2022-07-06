В ночь на 6 июля российская ракета попала в Харьковский педагогический университет им. Сковороды по улице Валентиновской.
В результате попадания в центральном корпусе обрушились три этажа,
В центральном корпусе обрушились три этажа, в других – выбиты окна.
Как сообщил ректор университета Юрий Бойчук, от попадания ракеты пострадали основные инфраструктурные объекты вуза: научная библиотека, музей университета, редакция газеты "Учитель", ректорский отдел и украинский языково-литературный факультет имени Квитки-Основьяненко.
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Взрывной волной повреждены другие корпуса университета, выбиты окна. Юрий Бойчук отметил, что центральный корпус вуза разрушен на 50%. Полностью уничтожен памятник Григорию Сковороде, стоявший во дворе университета.
В результате обрушения конструкций никто не пострадал: в здании размещалась приемная комиссия, однако сейчас, по словам Юрия Бойчука, она работает онлайн.
Кроме того, в ночь на 6 июля ракетным ударом в Харькове разрушено админздание. Об этом сообщили в облпрокуратуре.
Так, админздание в Новобаварском районе испытало значительные разрушения, а в Слободском районе вражеская ракета упала недалеко от жилого массива.
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